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Saka kuşu kaçakçıları yakalandı

Kilis’in Elbeyli Çobanbey Gümrük Müdürlüğü tarafından Türkiye’den Suriye’ye götürülmek istenen 222 adet saka kuşuyla birlikte yakalanan 2 yabancı uyruklu kişiye 210 bin 900 TL para cezası kesildi.

Asayiş 02.10.2021, 15:42
Saka kuşu kaçakçıları yakalandı

Kilis’in Elbeyli Çobanbey Gümrük Müdürlüğü tarafından Türkiye’den Suriye’ye götürülmek istenen 222 adet saka kuşuyla birlikte yakalanan 2 yabancı uyruklu kişiye 210 bin 900 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğine gelen ihbar üzerine yapılan operasyonda Suriye uyruklu şahısların Suriye’ye götürmek için çantalarında 49 adet ve evlerinde yapılan aramada 173 adet olmak üzere toplamda 222 adet saka kuşu bulundurduğu belirlendi. Uluslararası CİTES Sözleşmesi (Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında bulunan saka kuşları için, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından Suriyeli İ.Ş. ve C.İ. isimli şahıslar hakkında 222 adet saka kuşu için 5 bin190 TL idari ve 210 bin 900 TL tazminat cezası uygulandı. El konulan saka kuşları Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından doğaya bırakıldı.

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