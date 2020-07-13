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Şairler Deresi yolu trafiğe kapattı
RİZE’NİN ÇAYELİ İLÇESİ ESKİPAZAR MAHALLESİ'NDE BULUNAN ŞAİRLER DERESİ, YAĞAN YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE TAŞTI.
Asayiş 13.07.2020, 18:33
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Rize’nin Çayeli ilçesi Eskipazar Mahallesi’nde bulunan Şairler Deresi, yağan yoğun yağış nedeniyle taştı.
Şairler Deresi yatağından taşarak, yolu trafiğe çift taraflı kapattı. İlçe merkezinde bulunan cadde ve sokaklarda da derenin taşmasıyla su baskını meydana geldi. Ekipler yağışın devam etmesinden dolayı müdahale edemezken, yağış şiddetini artırarak devam etmekte.
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