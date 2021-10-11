Sahte savcı telefonla 46 bin lira dolandırdı

Samsun’da bir kişi, telefonda kendisini savcı olarak tanıtan şahıs tarafından 46 bin lira dolandırıldı.

Olay, Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz dolandırıcı telefonla aradığı Hasan E.’ye kendisini savcı olarak tanıtarak, FETÖ ile bağlantılı şahısların banka hesabını ele geçirdiğini ve bu şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenleyeceklerini söyleyerek korkutup kandırdı. Hasan E.’den 46 bin lira para alan dolandırıcı kayıplara karışırken, daha sonra dolandırıldığını anlayan Hasan E. polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.