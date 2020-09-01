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Sahte savcı suç üstü yakalandı
KENDİSİNİ SAVCI OLARAK TANITAN BİR KİŞİ İSTANBUL'DAN BURSA'YA GELEREK BİR KADINDAN PİYASA DEĞERİ 50 BİN LİRALIK ALTIN VE 600 DOLARI ALDIĞI SIRADA SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI.
Asayiş 01.09.2020, 13:41
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Kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi, İstanbul’dan Bursa’ya gelerek bir kadından piyasa değeri 50 bin liralık altın ve 600 doları aldığı sırada suç üstü yakalandı.
Olay, geçen hafta merkez Nilüfer İlçesi Ertuğrul Mahallesi Emek Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan telefonla arayan dolandırıcı, Bursa’da ikamet eden S.K.’ya kendini savcı olarak tanıttı. FETÖ suçlarına karıştığını belirterek para isteyen A.K, kadının yaşadığı eve gelerek, içerisinde piyasa değeri 50 bin lira olan çeyrek altın, 600 dolar, 30 gram bilezik ve bir adet zinciri aldığı sırada Yankesicilik ve Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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