Sahte polis panikletip yaklaşık 28 bin lirasını dolandırdı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kendisini telefonda polis olarak tanıtan dolandırıcı, bir vatandaşın bin euro, 3 bin lira ve cumhuriyet altınını alarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Orta Cami Mahallesi’nde yaşayan N.A’yı arayarak kendisini polis olarak tanıtan F.M., adının suça karıştığını ve adına hat açıldığını söyleyerek, evinde bulunan altın ve paraları kendilerine vermesi gerektiğini söyledi. Paniğe kapılarak şahsın söylediklerini yapan N.A, eve gelen şüpheliye bin euro, 3 bin lira ve bir cumhuriyet altınını teslim etti. Şahıs kayıplara karışırken, dolandırıldığını anlayan N.A. emniyete giderek şikayetçi oldu. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.