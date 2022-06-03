Sahte paralarla yakalanan sanık: "Kullandığım bu paraları borç olarak almıştım"

Kocaeli’de sahte paralarla eczaneden, fırından ve marketten alışveriş yapan ve yakalanan 4 arkadaşın yargılanmasına başlandı.

İddiaya göre, İstanbul’dan Kocaeli’ye gelen Özcan K., Umut K., Fatih Ç. ve Mehmet E. isimli 4 arkadaş, sahte paralarla eczaneden, fırından ve marketten alışveriş yaptı. Verdikleri sahte paranın üstünü de alan şüpheli, iki kez aynı iş yerine girince yakayı ele verdi. Paranın sahte olduğunu fark eden iş yeri sahipleri, polis ekiplerine şikayette bulundu. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"Kullandığım paraları borç olarak almıştım"

"Zincirleme şekilde dolandırıcılık" suçundan yargılanan sanıkların Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına başlandı. Savunmasında, suçlamaları kabul etmeyen Özcan K., "Ben kimseye bile isteye sahte para vermedim. Yaptığım alışverişlerde verdiğim paraların sahte olduğunu bilmiyordum. Kullandığım bu paraları Umut’tan borç olarak almıştım. Umut’ta tabletini satmıştı, o parayı harcamalarımızda kullanıyorduk, sahte paradan kimsenin haberi yoktu. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

"Paraların sahte olduğunu bilmiyordum"

Kocaeli’ye gezmek için geldiklerini söyleyen Umut K., "Kocaeli’ye arkadaşlarımla birlikte gezmeye geldim. Olaydan bir hafta önce İstanbul’da tabletimi ayaküstü kurulmuş bir tezgaha satmıştım. Karşılığında 2 bin 600 TL para almıştım. Daha sonra Mehmet ve Özcan’a borç para verdim ancak bu paraların sahte olduğunu bilmiyordum" diye konuştu.

Fatih Çakır da, "Ben huzurdaki sanıklarla Kocaeli’ye ilk defa geldim ve herhangi bir yerde alışveriş yapmadım. Hakkımda bir teşhiste yoktur. Umut, Özcan ve Mehmet alışveriş yaparken ben arabada bekliyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum ama mağdurların zararlarını karşılamak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Para üstü olarak 170 TL verdim"

Mağdur eczacı Emin Y. ise "Mehmet isimli şahıs, olay tarihinde benim iş yerime gelerek alışveriş yaptı. 200 TL verdi, para üstü olarak 170 TL geri verdim. Devamında telefonla konuşmak için çıktığımda sanıklardan Özcan isimli şahıs da iş yerime alışveriş yapmak için gelmiş. Zararım giderilmemiştir, şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Diğer mağdurlarda sanıklardan şikayetçi oldu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.