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Sahte paralarla polise yakalanan kişi gözaltında
İzmir’in Ödemiş ilçesinde sahte para bulundurduğu öğrenilen bir kişi, Ödemiş polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Araçta ise 5 bin 410 lira sahte para ele geçirildi.
Asayiş 27.08.2022, 12:54
İzmir’in Ödemiş ilçesinde sahte para bulundurduğu öğrenilen bir kişi, Ödemiş polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Araçta ise 5 bin 410 lira sahte para ele geçirildi.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilinde sahte para taşıyan H.B. adlı bir kişinin ilçede bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. 25 Ağustos saat 23.00 sıralarında ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamada, olayla ilgili aranan otomobil durduruldu. Yapılan aramada araç içerisinde 5 bin 410 lira sahte para ele geçirildi.
Araç sürücüsü H.B., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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