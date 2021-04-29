Sahte para kuryesi jandarmaya yakalandı

Kocaeli’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda İstanbul’dan temin ettiği sahte paraları motosikletle getirerek piyasaya sürmek isteyen şahıs gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 35 bin 700 liralık sahte para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli’nin Dilovası ve Gebze ilçelerinde son günlerde artan sahte para vakaları sonrasında Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrasında sahte para taşıdığı belirlenen A.Y. adlı şahıs takibe alındı. İstanbul’dan temin ettiği sahte paraları motosikletle Kocaeli’ne getireceğini belirleyen jandarma ekipleri operasyon başlattı. Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda motosikleti durdurulan A.Y. gözaltına alındı.

A.Y.’nin üzerine ve motosikletinde yapılan aramalarda 86 adet sahte 200 Türk lirası, 150 adet 100 Türk lirası, 4 adet sahte 100 Amerikan doları ele geçirildi. Sahte paralara el konulan operasyonda A.Y. ise gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.