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Sahte para ile yakalanan 4 kişi tutuklandı
Kocaeli’de polis ekipleri tarafından otomobilde yapılan çok sayıda sahte para ele geçirildi. Olaya ilişkin 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Asayiş 03.04.2022, 22:43
Kocaeli’de polis ekipleri tarafından otomobilde yapılan çok sayıda sahte para ele geçirildi. Olaya ilişkin 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 2 Nisan Cumartesi günü polis ekipleri Darıca ilçesinde "parada sahtecilik suçuna karışan" şüphelilerin otomobilinde arama yaptı. Otomobilde yapılan aramalar neticesinde 46 adet 200 TL’lik sahte para ele geçirildi. Olaya ilişkin 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.