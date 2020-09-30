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Sahte para ile tatil yapan İskoç turist adliyeye sevk edildi

SAHTE PARA İLE TATİL YAPAN İSKOÇ TURİST ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş 30.09.2020, 14:18
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Sahte para ile tatil yapan İskoç turist adliyeye sevk edildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sahte para ile tatil yaptığı belirlenen ve kaldığı 5 yıldızlı otel odasında sahte 3 bin 540 Pound ve uyuşturucu madde bulunan David T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris’te taksi şoförlüğü yapan Mert Durmaz, taksisine binen İskoç turistin verdiği 20 Pound’u bozdurmak için bankaya gitti. Banka görevlisi paranın sahte olduğunu söyleyince Durmaz, Marmaris Emniyet Müdürlüğüne giderek şikâyetçi oldu. Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri savcılıktan aldığı arama kararı sonrası güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, sahte parayı veren turistin David T. olduğunu belirledi. İskoç turistin Siteler Mahallesi’nde 5 yıldızlı bir otelde kaldığının tespit edilmesinin ardından otel odasında arama yapıldı. İskoç turistin kaldığı otel odasında yapılan aramada odada asılı tablonun arka bölümüne gizlenmiş vaziyette 177 adet sahte 20 Pound (sıralı seri) olmak üzere toplam 3 bin 540 Pound ve yaklaşık ağırlığı 5 gram esrar maddesi ele geçirildi. İskoç turist sahte paraları İskoçya’da 800 pound karşılığında aldığını belirtti. David T., sahte para bulundurmak ve piyasaya sürmek ile uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından Marmaris Adliyesine sevk edildi.

Eşi ve çocukları adliye önünde bekledi

26 Eylül tarihinde Dalaman Havaalanından ülkeye giriş yaptığı belirlenen İskoç turist David T.’nin polis ekipleri tarafından adliyeye sevki sırasında eşi ve çocuklarının adliye önünde beklediği görüldü.

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