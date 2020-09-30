Sahte para ile lüks tatil planı suya düştü
MUĞLA’NIN MARMARİS İLÇESİNE TATİLE GELEN İSKOÇ TURİSTİN FOYASINI TAKSİ ŞOFÖRÜ ORTAYA ÇIKARDI. TURİSTİN VERDİĞİ PARAYI BOZDURMAK İÇİN BANKAYA GÖTÜREN TAKSİ ŞOFÖRÜ 20 POUND’UN SAHTE OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE HEMEN POLİSE BAŞVURDU.
MUĞLA(İHA) – Muğla’nın Marmaris ilçesine tatile gelen İskoç turistin foyasını taksi şoförü ortaya çıkardı. Turistin verdiği parayı bozdurmak için bankaya götüren taksi şoförü 20 Pound’un sahte olduğunu öğrenince hemen polise başvurdu.
Marmaris’te taksi şoförlüğü yapan Mert Durmaz, taksisine binen İskoç turistin verdiği 20 Pound’u bozdurmak için bankaya gitti. Banka görevlisi paranın sahte olduğunu söyleyince Durmaz, Marmaris Emniyet Müdürlüğüne giderek şikâyetçi oldu. Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri savcılıktan aldığı arama kararı sonrası güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, sahte parayı veren turistin David T. olduğunu belirledi. İskoç turistin Siteler Mahallesi’nde 5 yıldızlı bir otelde kaldığının tespit edilmesinin ardından otel odasında arama yapıldı.
İskoç turistin kaldığı otel odasında yapılan aramada odada asılı tablonun arka bölümüne gizlenmiş vaziyette 177 adet sahte 20 Pound (sıralı seri) olmak üzere toplam 3 bin 540 Pound ve yaklaşık ağırlığı 5 gram esrar maddesi ele geçirildi. İskoç turist sahte paraları İskoçya’da 800 pound karşılığında aldığını belirtti. David T., sahte para bulundurmak ve piyasaya sürmek ile uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecek.
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