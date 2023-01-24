Sahte kripto borsasının tuzağına düşüp dolandırıldı

Ankara’da kripto borsasına girerek kar elde etmeye çalışan Ercan Tüfekçi, bin 860 lira dolandırıldığını iddia etti. Kendisine ulaşan kripto firmasının hesabına 100 dolar yatırdığını ve iki senedir parasının karlandığı vaadiyle kandırıldığını söyleyen Tüfekçi, telefonuna yüklenen uygulamaya artık erişim sağlayamadığını ve yatırdığı ana parasının çalındığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Ankara’da kamu çalışanı olan 45 yaşındaki Ercan Tüfekçi, iddialara göre 2 sene önce cep telefonuna gelen bir mesajla kripto borsasına giriş yaptı. Kendilerini kripto para firması çalışanı olarak tanıtan kişilere 100 dolar göndererek siteme giriş yaptığını aktaran Tüfekçi, yatırdığı dövizin karşılığı olan bin 860 lirasının değerleneceği vaadiyle kandırıldığını öne sürdü. Cep telefonuna yüklenen program sayesinde parasının takibini yapabildiğini ancak müdahalede bulunamadığını söyleyen Tüfekçi, esas şoku ise değerlendiğini sandığı parasını çekmeye çalışırken yaşadığını belirtti. Karlanan parasını çekmek bir yana, yatırdığı ana parasına erişemeyen Tüfekçi, ikinci şoku ise sisteme giremeyince yaşadı. Durumla ilgili firma yetkilileriyle irtibat kurmaya çalıştığını aktaran Tüfekçi, somut bir çözüme ulaşamadığını, telefondaki kişilerin kendisini oyaladığını aktardı. Dolandırıldığını öne süren Tüfekçi, pişman olduğunu ifade ederek yetkililerden yardım istedi.

"Sisteme sürekli para yatırmamı istiyorlardı"

Kendisinden sürekli para istendiğini söyleyen Tüfekçi, "Bana hesap numarası atmışlardı. Ben de o hesaba 100 dolar göndermiştim. Bin 860 lira para ediyordu. Sonra bana bir hesap açtılar. O hesaptan sanki sürekli bir şeyler kazanıyormuşum gibi yaptılar. Hesabın şifresini de bilmiyorum. Benim hesaba girip müdahale etme hakkım yoktu. İyi ki daha fazla para kaptırmamışım. Sürekli arıyorlardı. ’250, 500 dolar yatırın’ diyorlardı. Sisteme sürekli para yatırmamı istiyorlardı. Kandırmak için ellerinden geleni yaptılar" diye konuştu.

"Sanki kırk yıllık arkadaşımmış gibi hitap ediyorlardı"

Dolandırıcıların samimi tavırlarına aldandığını söyleyen Tüfekçi, "İnsanlara yüksek kar vadediyorlar. İnsanlar da bir şeyler kazanacağını düşündüğü için inanıyor. Ben kandım, başkaları kanmasın. Bütün vatandaşlara sesleniyorum; bunların geneli dolandırıcı. İtibar etmesinler. İhtiyacım için başvurmamıştım. Sürekli aramalarla beni ikna ettiler. Sanki kırk yıllık arkadaşımmış gibi hitap ediyorlardı. Benim kandırılmamdaki en önemli sebep benimle samimi konuşmalarıydı" ifadelerine yer verdi.