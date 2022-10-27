"Sahte komiser yardımcısı" yabancıları ikamet izni vaadiyle dolandırdı

İstanbul’da, kendisini sosyal medyada ‘Komiser Yardımcısı’ olarak tanıtıp ilkede bulunan yabancılara sahte ikamet izni çıkartan şüpheli yakalandı. Evinde gözaltına alınan sahte komiser yardımcısının dolabında 1 rütbeli polis üniforması ve emniyet telsizi bulundu.

Alınan bilgiye göre, sosyal medyada meydana gelen dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin polis üniforması ile yabancıları dolandırdığını tespit etti. Bir sosyal medya platformundaki kişisel hesabından kendisini emniyet mensubu olarak tanıtan ve görüştüğü kişilere “Komiser Yardımcısı” olduğunu söyleyen M.D. adlı 48 yaşındaki dolandırıcıyı yakın takibe alan emniyet ekipleri, zanlının ülkede bulunan geçici yabancılara ikamet izni çıkarttığını tespit etti. Çalışmalarını derinleştiren polis, görüntülerde yer alan “Komiser Yardımcısı” üniformalı şüphelinin yakalanması için dün Şişli Feriköy’deki evine operasyon düzenledi. Baskında M.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, görüntülerde yer alan 1 adet rütbeli polis üniforması ve telsiz ele geçirildi.

Emniyet ekiplerince yapılan araştırmalarda, şüpheli M.D.’nin yabancı uyruklu şahıslara kendisini “Komiser Yardımcısı” unvanıyla İl Göç İdaresi ile irtibatlı olarak tanıttığı ve ikamet alma işlemlerine aracılık etme vaadiyle çok sayıda yabancıyı dolandırdığı belirlendi. İfade işlemleri için emniyete götürülen sahte komiser yardımcısının, Isparta’da bir yabancıyı aynı yöntemle dolandırmaktan hakkında suç duyurusu olduğu kaydedildi. Polisteki işlemleri sona eren şüpheli, “Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma” suçundan bu sabah adli makamlara sevk edildi.