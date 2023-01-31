Sahte kasko-sigortacılara operasyon: 22 gözaltı

Sahte internet sitesi üzerinden vatandaşlara kasko-sigorta poliçesi düzenleyen ve çalıntı kredi kartlarıyla fatura ödemeleri gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik, Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte internet siteleri üzerinden kasko-sigorta düzenleyen ve çaldıkları kredi kartı bilgileri üzerinden fatura ödemeleri gerçekleştirilen 23 şüpheliyi tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 8 ilde icra ettikleri eş zamanlı operasyonda 22 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı.