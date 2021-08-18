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Sahte jandarma gerçek jandarmaya yakalandı

Kahramanmaraş’ta yaşlı vatandaşı dolandıran sahte jandarma, gerçek jandarma ekiplerince yakalandı.

Asayiş 18.08.2021, 16:00
Sahte jandarma gerçek jandarmaya yakalandı

Kahramanmaraş’ta yaşlı vatandaşı dolandıran sahte jandarma, gerçek jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu İlçesi, Minehöyük Mahallesinde ikamet eden İ.Ş (74), telefon ile kendisini jandarma personeli olarak tanıtan dolandırıcılara 15 bin lira nakit para ve 4 adet Cumhuriyet altını verdi.

İhbar üzerine araştırma yapan İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) eşkâle uygun şahsı bulmak için bölgede 50’ye yakın güvenlik kamerasını inceledi. Sahte jandarma, ekiplerin takibi sonucu Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile Diyarbakır’da yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan U.K. (31), Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirilerek burada suçunu itiraf etti.

Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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