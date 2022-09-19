Sahte jandarma gerçek jandarmaya yakalandı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde kendisini jandarma olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı Hamzalar köyünde meydana geldi. Kendisini jandarma olarak tanıtan B.K. (23) adlı şüpheli, D.G. (81) isimli vatandaşın 12 bin 700 lirası ile 3 bin 500 dolarını alarak dolandırdı. Durumdan şüphelenen yaşlı adamın bildirmesi üzerine jandarma ekipleri ’sahte jandarmayı’ köyde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan incelemelerde şüpheli şahsın 2022 yılının Nisan ayında Başpınar köyündeki M.K. (66) isimli bir vatandaşı da aynı yöntemle dolandırdığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan B.K.’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.