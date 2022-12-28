Sahte ilanla 6 milyon TL vurgun yapan şebekeye operasyon: 44 gözaltı

Adana merkezli 9 ilde internet üzerinden sahte ilanla dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. Şebekenin, otomobil yedek parçası satma vaadiyle 192 kişiyi 6 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve ilan sitelerine sahte ilan verip, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 45 kişiyi tespit etti. Savcılığın, şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından ekipler, Adana merkezli 9 ilde 45 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Yapılan baskınlarda, 44 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana’nın Kozan ilçesinde yakalanan şebeke liderleri S.C, M.G. ve .Y.C kente getirildi. Şebekenin, otomobil yedek parçası satma vaadiyle ağlarına düşürdükleri 192 kişiyi 6 milyon TL dolandırdığı öğrenildi.