Sahte içkiden yoğun bakıma kaldırıldı

Tekirdağ’da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen bir kişi yoğun bakıma kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesinde yaşayan Cüneyt K. (54) rahatsızlanınca, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan kontrolde Cüneyt K.’nin sahte içkiden zehirlendiği tespit edildi. Tedavisi süren 54 yaşındaki adam yoğun bakıma kaldırılırken, Cüneyt K.’nin iş yerinde yapılan aramada bidonlar içerisinde sahte içki bulundu.