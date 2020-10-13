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Sahte içkiden yoğun bakıma kaldırıldı
TEKİRDAĞ’DA SAHTE İÇKİDEN ZEHİRLENDİĞİ İDDİA EDİLEN BİR KİŞİ YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI.
Asayiş 13.10.2020, 15:02
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Tekirdağ’da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen bir kişi yoğun bakıma kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesinde yaşayan Cüneyt K. (54) rahatsızlanınca, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan kontrolde Cüneyt K.’nin sahte içkiden zehirlendiği tespit edildi. Tedavisi süren 54 yaşındaki adam yoğun bakıma kaldırılırken, Cüneyt K.’nin iş yerinde yapılan aramada bidonlar içerisinde sahte içki bulundu.
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