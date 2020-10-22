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Sahte içkiden ölen Gazi Davası sanığı Tekirdağ’da defnedildi
İSTANBUL’DA SAHTE İÇKİ KULLANDIĞI İDDİASIYLA HAYATINI KAYBEDEN GAZİ DAVASI SANIĞI MEHMET GÜNDOĞAN TEKİRDAĞ’DA DEFNEDİLDİ.
Asayiş 22.10.2020, 17:50
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İstanbul’da sahte içki kullandığı iddiasıyla hayatını kaybeden Gazi Davası sanığı Mehmet Gündoğan Tekirdağ’da defnedildi.
Sahte içki nedeniyle ölüm vakaları her geçen gün artıyor. İstanbul Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde sahte içki kullandığı iddiasıyla hayatını kaybeden Mehmet Gündoğan hastaneye kaldırıldı. Bir süre yoğun bakımda kaldığı öğrenilen Gündoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 61 yaşındaki Mehmet Gündoğan’ın cenazesi Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine getirildi. Şarköy İlçe Mezarlığı’na defnedilen Gündoğan’ın Gazi Davası’nın polis memuru sanıklarından olduğu öğrenildi.
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