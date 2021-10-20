Sahte içkiden hayatını kaybetti

Konya’nın Akşehir ilçesinde sahte içki içen bir kişi zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Akşehir Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, Erkan G. (47), sahte içki içtikten sonra yakınları tarafından evindeki yatağında ölü bulundu. Şahsın ölümü üzerine araştırma yapan Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Erkan G.’nin sahte içki yüzünden hayatını kaybettiğini değerlendirirken, yaptığı araştırma sonucunda, sahte içkiyi N.D. isimli şahıstan aldığını tespit ettiler. N.D.’nin evinde yapılan aramada, çok miktarda sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca denetimli serbestlik tedbiri ile serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.