Sahte içki taşıyan kamyoncular tutuklandı

Amasya’nın Merzifon ilçesine İstanbul’dan kamyonlarla kaçak sahte içki getiren 2 kamyoncu tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile Amasya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, 14 Aralık Pazartesi günü sahte içki imal edip sattıkları belirlenen kişilere yönelik bir çalışma başlatmıştı. Merzifon’da ve Samsun’un Havza ilçesinde11 şahsın ikametlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yılbaşı öncesi piyasaya sürülecek 345 şişe sahte içki ele geçirilmiş, 11 şahıs ta gözaltına alınmıştı. Kaçak sahte içki ile yılbaşı öncesi vatandaşları zehirlemek isteyen 11 zanlıdan 8’i tutuklanmış, 3 kişi emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

Kaçan iki kamyoncu da bugün yakalanarak Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmişti. Tutuklanan şahıslara içkiyi İstanbul’dan kamyonlarla temin eden Erdoğan K. ve Yılmaz G. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.