Sahte içki kullanan bir kişi evinde ölü olarak bulundu

Afyonkarahisar’da 2 gündür kendisinden haber alınamayan bir kişi sahte içki kullanması sonucu evinde ölü olarak bulundu.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kendisinden son 2 gündür haber alınamayan Ercan Üstündağ (29) isimli şahıs için harekete geçen polis ekipleri Mahallesi Kardöven sokaktaki evine giderek arama yapmak istedi. Kapının açılmaması üzerine şahsın babasının yardımı ile kapıyı açan polis ekipleri Ercan Üstündağ’ın Yerde yüz üstü yatar vaziyette bulanan cansız bedeniyle karşılaştı.

Polis ekipleri tarafından ifadelerine başvurulan Ercan Üstündağ’ın yakınları şahsın sürekli alkol kullandığını, en son 13 Kasım Cumartesi günü 11.00 ile 12.00 saatleri arasında gördüklerini beyan etmeleri üzerine kullandığı alkolün kaçak içki olduğu tespit edildi.

Kaçak içki sonucu hayatını kaybeden Ercan Üstündağ’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bolvadin Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.