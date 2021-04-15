Sahte hocanın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan yargılandığı davada karar açıklandı

Esenler’de bir kadına dua okuma bahanesiyle istismarda bulunduğu görüntülerle gündem olan ve ardından PKK bayrağı önünde çektiği fotoğraflar nedeniyle hakkında ‘terör propagandası yapma’ suçundan ayrı bir dava açılan Burhan Dalğali hakkında karar açıklandı. Mahkeme sanık Dalğali’nin ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 10 ay hapisle cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Esenler’de bir kadına dua okuma bahanesiyle istismarda bulunduğu görüntülerle gündem olan ve ardından PKK bayrağı önünde çektiği fotoğraflar nedeniyle hakkında ‘terör propagandası yapma’ suçundan ayrı bir dava açılan Burhan Dalğali hakkında karar açıklandı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanık Burhan Dalğali’nin avukatı hazır bulundu. Duruşmada sanığın uzaktan akrabası olduğunu beyan eden tanık Tuncer Dalğali’nin beyanı soruldu. Sanığın savunmasında, "Bahse konu fotoğrafı Tuncer çekti" dediği hatırlatılan tanık, "100 kişinin katıldığı bir iftardı. O zaman her şey süt limandı, serbestti. Çektik, paylaştık" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Dalğali’nın , "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede T.D. isimli şahsın sosyal medya hesabında çok yoğun örgütsel paylaşımlar olduğu ve fotoğrafta Burhan Dalğali’nin de tespit edildiği aktarılmıştı. İddianamede Dalğali’nin Abdullah Öcalan ve PKK bayrakları önünde kurulan masada elleri dua eder biçimde oturduğu belirtilmişti. Dalğali’nin ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilmişti.