Sahte evrakla yabancılara ’oturma izni’ düzenleyen şirkete operasyon

Türkiye’de oturum izinleri iptal edilen yabancılara sahte evraklarla ‘izin belgesi’ tertipleyip dolandırıcılık yapan İstanbul’daki bir danışmanlık şirketine düzenlenen operasyonda Azerbaycan uyruklu şirket sahibi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli Mecidiyeköy’de faaliyet gösteren bir danışmanlık şirketinin, Türkiye’de oturma izni olmayan, sınır dışı edilmesi gereken yabancı uyruklu kişilere sahte evraklarla belge düzenlediği bilgisine ulaştı. Söz konusu şirketin çeşitli sosyal medya platformları üzerinden duyuru yaparak “ikamet izni reddedilen yabancılara süresiz ikamet izni ve deport kaldırma işlemleri” başlıklılarıyla paylaşımlarda bulunduğunu belirleyen emniyet ekipleri, firmaya önceki gün operasyon düzenledi. Baskında Azerbaycan uyruklu A.H. yakalanarak gözaltına alındı. Sahte belgelerle danışmanlık yapan şirkette polis tarafından yapılan aramalarda 2 adet Türkmenistan ve Azerbaycan pasaportu, doğum belgeleri ve şahadetname, 7 adet noter belgesi, kimlik, pasaport ve benzeri kalemden oluşan muhtelif evrak fotokopileri, kullanma tasarrufu sadece sahiplerinde bulunması gereken 6 ayrı e-imza ve 1 dizüstü bilgisayar ile dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 600 dolar ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan Azerbaycan kökenli A.H., polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Cezaevine konulan A.H.’nın üzerine kayıtlı danışmanlık şirketine 12 bin TL idari para cezası uygulandı.