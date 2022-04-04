Sahte ecza depolarında uyuşturucu ticaretine operasyon

Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi sentetik maddelerin usulsüz bir şekilde imal edip satışı yaptığı belirlenen şebekeye yönelik, İzmir merkezli 6 ilde gerçekleşen operasyonda 20 şüpheli tutuklandı. Şebekenin, imalathanelerde uyuşturucu hap imal ettiği ve ecza deposu görünümlü yerlerde bu hapları muhafaza edip ticaretinin yapıldığı belirlendi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeşil ve kırmızı reçeteye tabi sentetik maddeleri, usulsüz bir şekilde imal edip satışını yapan şebekeyi belirleyerek takibe aldı. Şebekeye yönelik 29 Mart günü İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Adana, Mersin ve Van’da gerçekleştirilen operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından adreslerde yapılan aramalarda, Kırmızı ve yeşil reçetelere tabi 759 bin 412 adet sentetik ecza, 15 gram esrar-skank, 13 gram kokain maddesi ile 2 adet tabanca, 45 adet tabanca mermisi, 3 adet şarjör ve uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para ele geçirildi.

Ecza deposu görünümlü zehir deposu

Operasyonda arama yapılan yerlerin, yasa dışı şekilde sentetik ecza üretimi yapan imalathaneler ve ecza deposu görünümlü depolar olduğu öğrenildi. Şebekenin, sahte ecza depolarında sahte evrak ve faturalarla kırmızı ve yeşil reçeteye tabi sentetik maddelerin ticaretini yaptığı tespit edildi.

20 tutuklama

Öte yandan, operasyonda gözaltına alınan toplam 45 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.