Sahte dolarla altın alınca yakayı ele verdiler

Zonguldak’ta dükkanına giren müşterinin sattığı altın karşılığı aldığı dolarları bankaya yatırdığı sırada sahte olduğu ortaya çıktı. Üç zanlı ekiplerce kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçen 30 Kasım günü kent merkezindeki bir kuyumcudan kimliği belirsiz bir kişi tarafından 2 adet 50 dolarlık banknot ile altın alındı. Kuyumcunun banknotları bankaya yatırdığı sırada sahte olduğu banka görevlileri tarafından tespit edilince İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan araştırmalarda Zonguldak’a sahte döviz getiren şüpheli şahısların aynı gün kentten ayrılarak İstanbul’a gittiği tespit edildi. 4 Aralık günü tekrar Zonguldak’a gelen V.Ö. (36), S.K.(31) ve şüphelilerin iştirakçisi olduğu tespit edilen G.S. (24) Devrek ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

Şüphelilerin üzerinden sahte olduğu değerlendirilen 4 adet 100 dolarlık banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemleri tamamlandıktan sonra Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.