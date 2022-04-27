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Sahte dolar basan çeteye operasyon: 15 milyon lira değerinde sahte döviz ele geçirildi

İstanbul’da sahte dolar ve Euro basarak piyasaya sürmeye çalışan kalpazan çetelerine yapılan operasyonlarda, 15 milyon liraya yakın sahte döviz ele geçirildi. Zeytinburnu ve Kağıthane’de yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 27.04.2022, 11:52
Sahte dolar basan çeteye operasyon: 15 milyon lira değerinde sahte döviz ele geçirildi

İstanbul’da sahte dolar ve Euro basarak piyasaya sürmeye çalışan kalpazan çetelerine yapılan operasyonlarda, 15 milyon liraya yakın sahte döviz ele geçirildi. Zeytinburnu ve Kağıthane’de yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi sahte para basılan ve piyasaya sürülmek üzere depolanan matbaa ve bazı adresler tespit etti.

Savcılıkça “Parada Sahtecilik” suçu ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde Nisan ayı içinde iki ayrı kalpazan çetesini takibe alan emniyet ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. İlk olarak Zeytinburnu’nda bulanan bir adreste sahte Euro paraların basımının yapıldığı ve basılan bu sahte paraların piyasaya sürülmek üzere bulundurulduğu tespit edildi. Belirlenen adrese yapılan operasyonda 6 milyon 320 bin lira karşılığında 4 bin adet 100’lük Euro banknot, 7 milyon 101 bin TL karşılığında 9 bin adet 50’lik Euro banknot, olmak üzere toplam, 13 milyon 421 bin lira değerinde 850 bin Euro sahte döviz ele geçirildi.

Banknotlardaki para kağıtlarındaki “Libya Merkez Bankası” ibaresi dikkat çekti

Kalpazanlara yönelik ikinci operasyon Kâğıthane ilçesinde gerçekleştirildi. Kağıthane’de bir adreste sahte Amerikan doları ve sahte madeni Euro paraların piyasaya sürülmek üzere saklandığını tespit eden Mali Şube Polisi, depoya baskın düzenledi. Operasyonda 1 milyon 261 bin 630 lira karşılığında 100 lük banknotlar halinde kesimi yapılmış, 79 bin sahte dolar, 21 bin 687 TL değerinde 679 adet madeni 2 Euro olmak üzere toplamda 1 milyon 283 bin 317 lira karşılığında sahte döviz ele geçirildi. Sahte banknotlardaki para kağıtlarında “Libya Merkez Bankası” ibaresi dikkat çekti. Her iki operasyonda toplam 14 milyon 704 bin 317 lira değerindeki sahte dövize imha edilmek üzere el konuldu. Baskınlarda toplam 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Poliste ifade işlemleri tamamlanan ve adli makamlarına sevk edilen şüphelilerin 3’ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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