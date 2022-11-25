Sahte doktorun doktorculuk oyunu pes dedirtti

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Devlet Hastanesi’yle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelen bir ihbarın değerlendirilmesiyle hastanede başlatılan sahte doktor soruşturmasında 1 kişi gözaltına alındı. İddiaya göre, bir yıldır kendini pratisyen hekim olarak tanıtan ve eylül ayındaki Tıpta Uzmanlık Sınavı’ndan (TUS) sınavından 81 puan aldığını iddia eden, kendisini hastaneye ‘Çocuk doktoru Ayşem’ olarak tanıtan A. Ö., polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay iddiaya göre şu şekilde gelişti, Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde görev yapan doktor asistanının bölümün sorumlu doktoruna A.Ö. ile ilgili TUS sınavında 81 puan aldığını söylemesi üzerine hastane yönetimi durumdan şüphelendi. Olay sonrası şüphelenen sorumlu doktor A.Ö.’den çelişkili cevaplar alınca durumu hastane yönetimi Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdi. Sahtekarlıkla ilgili harekete geçen emniyet güçleri A. Ö.’nün evinde yaptıkları aramada üç poşet dolusu tıbbi kitaplara ve dokümanlara el koyarken, iddiaya göre sahte üniversite kimlikleri, sahte doktor kimlikleri, sahte diplomalar, çeşitli hastanelere ait kimliklerin yanı sıra ameliyat kıyafetleri ve dönem birincisi olduğuna dair sahte plaketler de ele geçirilen materyaller arasında yer aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından sahte doktor A. Ö. polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edilirken, savcılık ifadesinin ardından Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu çerçevesinde sahtekarlık suçlamasıyla tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde yaklaşık bir yıldır kendini doktor olarak tanıtan sahte doktor Ayşe Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde yaşanan sahte doktor olayına ilişkin ihmali bulunanlar hakkında ek soruşturma başlattı.

Sahte doktor ameliyata da girmiş

Çerkezköy Devlet Hastanesi yönetimine kendini Çapa Tıp Fakültesi’ni bitirmiş genç bir kadın doktor olarak tanıtan A.Ö.’nün hastane acilinde, servislerde doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla yaklaşık bir yıldır hastanenin bir doktoruymuş gibi davrandığı öğrenildi. Ayrıca A.Ö.’nün yakın çevresinde ve sosyal medya hesaplarında Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde çekildiği iddia edilen ameliyat anına ait görüntüleri de paylaştığı iddia edildi.

(ŞK-