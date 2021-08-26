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Sahte deterjan satan şebekeye operasyon

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bazı toz deterjan markalarının taklitlerinin bulunduğu depoya polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 1 ton toz deterjan ve 241 adet taklit poşet ele geçirildi.

Asayiş 26.08.2021, 20:49
Sahte deterjan satan şebekeye operasyon

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bazı toz deterjan markalarının taklitlerinin bulunduğu depoya polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 1 ton toz deterjan ve 241 adet taklit poşet ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taklit ürünler ile mücadele çalışmaları kapsamında İzmit ilçesinde bulunan bir depoda bazı toz deterjan markalarının taklitlerinin bulunduğunu tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri 1 şüpheliyi yakaladı. Depoda yapılan aramalar neticesinde 160 paket dolu toz deterjan ve 241 adet taklit boş poşet olmak üzere yaklaşık 1 ton toz deterjan ele geçirdi. Şahısların İstanbul’dan tedarik ettikleri toz deterjanı depoda taklit ambalajlarla paketleyerek piyasaya sürdükleri öğrenildi.

Yakalanan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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