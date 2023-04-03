Sahte dekont çetesi operasyonunda 10 tutuklama

İzmir merkezli 5 ilde sahte dekontlarla otomobil ve tarım ürünleri alarak vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 10’u tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, "resmi belgede ve özel belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde sahte dekontlarla otomobil ve tarım ürünleri alan çeteyi takibe aldı. Şüphelilerin araçlarını internet siteleri ve sosyal medya uygulamaları üzerinden satmak için ilan veren vatandaşlarla irtibat kurarak, kaparo verdikten sonra noter satışı aşamasında vatandaşların banka hesaplarına aracın satış bedelinin yatırıldığı yönünde cep telefonlarına SMS veya Whatsapp uygulaması üzerinden sahte dekont gönderdikleri ve vatandaşlara "Paran hesabına birazdan geçer, sen aracın satışını yap" diyerek aracın satışını aldıkları belirlendi. Çete üyelerinin çiftçilik yapan vatandaşlardan da sahte senetle zeytinyağı, incir yağı, badem, ceviz, haşhaş gibi tarım ürünleri ve küçükbaş hayvan alarak toplamda 21 vatandaştan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen polis, İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir ve Denizli illerinde 31 Mart günü eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda cep telefonları, 3 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet laptop, 1 adet tablet, 8 adet araç satış sözleşmesi, 2 adet dekont, 1 adet boş senet ve 1 adet ıslak imzalı satış sözleşmesi ele geçirildi. Operasyonda 14 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, firari 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 1’i emniyetteki ifadesinin ardında salıverilirken, adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 10’u tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.