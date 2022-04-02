Sahte damada 5 yıl hapis cezası

Sosyal medya platformu Facebook üzerinden tanıştığı kişiyi evlenme vaadiyle 25 bin TL dolandıran ve sonrasında yakalanıp hakim karşısına çıkan Cafer K., 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yaşanan olayda, kendisini Sedat Akça olarak tanıtan sanık Cafer K. (41), sosyal medya üzerinden tanıştığı F. Ş.’yi (42) evlenme vaadiye kandırarak 25 bin TL parasını aldı. Parayı verdikten sonra şüpheliye hiçbir yerden ulaşamayan F. Ş. ise Cafer K.’dan şikayetçi oldu.

“Annesi diye başka bir kadınla tanıştırdı”

Şüphelinin parayı aldıktan sonra kendisinden uzaklaştığını belirten mağdur F. Ş., “Cafer’le sosyal medya üzerinden tanıştık. Bana adının Sedat Akça olduğunu ve bir bakanlıkta memur olduğunu söyledi. Bekar olduğunu söyleyince kendisiyle görüşmeye başladık. Hatta bir alışveriş merkezinde annesi dediği bir şahısla tanıştırdı. Niyetim ciddi olduğunu için görüşmemiz devam etti. Bir süre sonra çok uygun bir ev var onu alalım diye beni sıkıştırdı. Evi beraber gezdik hatta. Sonra bende ne kadar para olduğunu söyledi ben de 25 bin TL olduğunu belirterek bu parayı kendisine verdim. Parayı aldıktan sonra benle mesafeli konuşmaya başladı. Dolandırıldığıma ihtimal vermedim. Kendisinden paramı isteyince de beni engelledi” dedi.

Sanığın mağdura yaklaşımı nitelikli dolandırıcılık olarak değerlendirildi

Suçlamaları kabul etmeyen dolandırıcı Cafer K. ise evli olmasına rağmen mağdurla görüştüğünü ve bahse konu olan parayı asla almadığını iddia etti. Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Cafer K. hakkında ‘dolandırıcılık’ suçundan 5 yıl hapis cezası ve 40 bin TL adli para cezası verildi. Mahkeme verdiği kararda sanığın kendisini bir bakanlıkta devlet memuru olarak tanıtmasına ilişkin, ‘kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçunun oluştuğunu, ayrıca sanığın başka bir isimle mağdura yaklaşımını ise ‘nitelikli dolandırıcılık’ olarak değerlendirdi.

“Tanıdığınız insanın gerçek amacını bilemiyorsunuz”

Mahkemenin sanığa iyi hal indirimi uygulamadığını ve dolandırıcılık mağdurları için emsal bir karar verildiğini söyleyen Avukat Taha Burak Özkan, “Vatandaşlarımızın sosyal medya üzerinden tanışmaları neticesinde kurduğu ilişkilerde bir hayli dikkatli olmaları gerekiyor bu sadece evlilik maksatlı tanışmalarda geçerli değil. İş amaçlı tanışanlar, sosyal arkadaşlık olarak tanışanlar oluyor hatta seyahat etmek için dahi sosyal medya üzerinden tanışanlar oluyor. Hiç tanımadığı bir insanın aracına binip de farklı bir ile seyahat eden insanlar oluyor. Burada dahi farklı suçlara maruz kalan insanlar mevcut. Sosyal medya dediğimiz şey bir derya deniz. Kiminle ne zaman nasıl tanışacağınızı bilemiyorsunuz ve en önemlisi tanıdığınız insanın gerçek amacını bilemiyorsunuz” ifadelerini kullandı.