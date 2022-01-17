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Sahte çek senet çetesine yönelik 7 ilde operasyon

Kağıt üzerinde şirket kuran ve sahte çek senet düzenleyerek 27 kişiyi yaklaşık 5 milyon dolandıran çeteye yönelik Trabzon merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 25 kişi yakalandı.

Asayiş 17.01.2022, 15:49
Sahte çek senet çetesine yönelik 7 ilde operasyon

Kağıt üzerinde şirket kuran ve sahte çek senet düzenleyerek 27 kişiyi yaklaşık 5 milyon dolandıran çeteye yönelik Trabzon merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 25 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Trabzon merkezli Samsun, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, İstanbul ve Düzce’de “sahte çek ve pasif hale gelen şirketlere ait çekleri kullanılarak piyasaya sürmek suretiyle dolandırıcılık” suçuyla ilgili operasyon düzenlendi. Sahte çek ve senet ile bir çok araç alıp, ülke genelinde 27 vatandaşı dolandırdıkları tespit edilen 25 kişiye yönelik yapılan operasyonda sahte çek ve senetler ele geçirildi. Operasyonda 25 kişi yakalanırken, 10 şüpheli gözaltına alındı.

27 kişi yaklaşık 5 milyon dolandırıldı

Kağıt üzerinde şirket kurarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şahısların bu yöntemle birçok kez araç aldığı ortaya çıktı. İnternet üzerinden satışa sunulan araçların sahipleri ile iletişime geçerek, paranın küçük bir kısmını peşin, kalanını ise çek ile anlaşarak satın alan şahıslar bu yöntemle 27 kişiye dolandırdı. Anlaştıkları kişilere aktif halde olan ve bir süre sonra iflas vererek pasif hale gelen şirketlere ait çekleri vererek araçların satışı alan şahıslar, polis ekiplerince 7 ilde yapılan operasyon ile yakalandı. Kağıt üzerinde şirket kuran ve sahte çek senet dolandırıcılığı yapan çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 27 kişinin yaklaşık 5 milyon dolandırıldığı tespit edilirken, hırsızlık büro dedektiflerince yapılan operasyonun süreceği öğrenildi.

“Bankaya gittiğimde çekin karşılıksız çıktığını gördüm”

Dolandırıcılık mağduru K.A. isimli vatandaş, emniyette verdiği ifadede, internet üzerinden aracını 170 bin liraya sattığını belirterek, “Sattığım kişiler bana ilk planda 20 bin lira verdi. Daha sonra ise geri kalan 150 bin lirayı çek olarak verdi. Çekin vadesi geldiğinde ise bankaya gittiğimde çekin karşılıksız çıktığını gördüm. Bunun üzerine polise giderek şikayette bulundum” dedi.

“Bizleri dolandıran kişilerden şikayetçi olduk”

Mağdurlardan G.K isimli vatandaş ise ifadesinde, 150 bin TL’ye satışa çıkardığı aracından 30 bin TL aldığını dile getirerek, “150 bin lira olan aracımı internet üzerinden kişilere sattım. 30 bin lirayı hemen hesabıma gönderdiler. Geri kalan parayı sorduğumda ise ‘sana çek olarak vereceğiz’ dediler. Aracımı internet üzerinden alan kişiler daha sonra aracı olarak kullandıkları kişilerce bana kalan 120 bin liralık çek verdiler. İlk etapta çeki alarak bankaya gittim. Karşılığı olduğunu öğrendim. Çekin vade tarihinde tekrar bankaya gittiğimde çekin karşılıksız olduğunu gördüm. Benim gibi çok sayıda vatandaşın dolandırıldığını öğrendik. Bizleri dolandıran kişilerden şikayetçi olduk” ifadelerini kullandı.

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