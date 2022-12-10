Sahte çek ile çalınan traktör jandarma ekiplerince bulundu

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde traktörünü satmak için resimlerini internet sitesine koyan kişiyi sahte çek ile dolandıran şüphelinin çekici ile götürdüğü traktör jandarma ekipleri tarafından bulundu. Şüpheli şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Cihanbeyli ilçesi Pınarbaşı Mahallesinde yaşayan Hacı H, kendisine ait 42 N 7308 plakalı traktörü internet üzerinden satmak için satış sitesine resimlerini ekledi. Site üzerinden bir kişi ile 175 bin lira çek karşılığında anlaşan Hacı H., traktörünü sattı. Traktör de kurtarıcı ile götürüldü. Hacı H., bankaya giderek aldığı çeki tahsil etmek istediği sırada çekin sahte olduğunun anlaşılması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına giderek durumu bildirdi. Olayla ile ilgili Cihanbeyli 4. JASAT ekibi tarafından yapılan araştırma, soruşturma ve güvenlik kamerası incelemesi sonucunda dolandırıcılık olayının M.Y. tarafından yapıldığı tespit edildi. Yapılan inceleme ve araştırma neticesinde 42 N 7308 plakalı traktörün Konya merkezde olduğunun tespit edilmesi üzerine traktör oto kurtarıcılık hizmeti yapan K.A’nın evinin önünden teslim alınarak Hacı H’ye teslim edildi. Öte yandan, şüpheli M.Y.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.