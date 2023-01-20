Sahte bilezik satarken, polise suçüstü yakalandılar

İstanbul’dan Balıkesir’e gelerek kuyumculara sahte bilezik satmak isteyen 2 şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan şüphelilerin aracından 36 adet sahte bilezik ele geçirildi.

Olay, İstanbul ilinden kiraladıkları araçla Balıkesir’e gelen B.A ile E.D isimli şahıslar, il merkezinde faaliyet gösteren kuyumculara sarı görünümlü maddi değeri olmayan sahte bilezikleri satmak isterken Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Güven Timleri Büro Amirlikleri görevlilerince suçüstü yakalandı. Yakalanan şüphelilerin ilimize geldikleri tespit edilen araç içerisinde yapılan aramalar neticesi; 36 adet sahte bilezik ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden E.D isimli şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ifadesinden sonra salıverilmiş, B.A isimli şüpheli şahıs adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı.