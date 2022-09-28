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Sahte başkomiser yemek parasını ödemeyince yakalandı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde kendisini başkomiser olarak tanıtan şahıs, yemek yediği lokantada gelen hesap adisyonuna “Başkomiser Onur” yazıp ayrılınca yakalandı.
Asayiş 28.09.2022, 14:25
Muğla’nın Fethiye ilçesinde kendisini başkomiser olarak tanıtan şahıs, yemek yediği lokantada gelen hesap adisyonuna “Başkomiser Onur” yazıp ayrılınca yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Fethiye’deki bir lokantaya girip yemek yiyen O.A. isimli şahıs, hesap istedi. Garsonun getirdiği adisyona “Başkomiser Onur” ve başka birisine ait olan cep telefonu numarasını yazıp geri gönderdi. İşletme müdürünün itirazlarına aldırış etmeden lokantadan ayrılan O.A., ihbar üzerine aynı gün Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şahsın suçlamaları kabul ettiği ve alkol etkisi ile yaptığını belirttiği öğrenildi.
Konu ile alakalı işletme müdürü İ.K., hesap ödemeyen ve kendini polis olarak tanıtan şahıstan şikayetçi oldu.