Sahte başkan, gerçek başkan vekilini arayıp para istedi

Telefonla aradıkları iş adamlarını Torbalı Belediye Başkanı olarak tanıtan kişi ve kişiler, bu kez 100 çocuk giydireceklerini ve bunun için destek istediklerini söyleyerek Torbalı Belediye Başkan Vekili Mithat Tekin’i aradı.

Torbalı’da yaşayan iş adamlarını arayan ve kendini Torbalı Belediye Başkanı, başkanın sekreteri ya da başkan yardımcısı olarak tanıtan kişi ve kişiler, bu kez 100 çocuk giydireceklerini ve bunun için destek istediklerini söyleyerek Torbalı Belediye Başkan Vekili Mithat Tekin’i aradı. Daha önce de giyim ve gıda yardımı talebinde bulunan ve başkan adıyla dolandırıcılık yapmaya çalışan şahıslar Tekin’e, "Belediye başkanımız sizinle görüşmek istiyor. Pandemi nedeniyle artan ihtiyaç sahiplerinin çocuklarını giydireceğiz destek verir misiniz?" dedi. Durumu bozuntuya vermeyen Tekin, daha sonra dolandırıcılara kendisinin başkan vekili olduğunu söyledi. Bunun üzerine telefonu kapatan dolandırıcılar için Torbalı Belediyesinden de uyarı geldi.

Belediyeden açıklama

Daha önce de örneği yaşanan girişimle ilgili Torbalı Belediyesinden konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, “Torbalı Belediyesi başkanlık sekreterinin, başkan yardımcılarının ve bazı daire müdürlerin ismi kullanılarak Torbalı halkından yardım talebinde bulunulduğu konusunda bazı şikayetler aldık. Torbalı halkının yardım talebinde bulunan bu dolandırıcılara itibar etmemesi kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi. Başkan Vekili Mithat Tekin ise “Böyle bir olay bana kadar ulaştıysa daha nice kişilere zarar vermiştir. Vatandaşlarımızı bu tür girişimlere karşı uyarıyoruz. Torbalı Belediyesi kimseyi arayıp para ya da yardım talebinde bulunmaz” ifadelerini kullandı.