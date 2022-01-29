Sahte bahis operasyonunda gözaltı sayısı 124 oldu

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce oluşturdukları sahte bahis kuponlarını sosyal medya mecralarında paylaşarak, yüksek kazanç vaadiyle ülke genelinde vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 124 kişi gözaltına alınırken mahkemeye sevk edilen 102 şüpheli tutuklandı.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturdukları sahte bahis kuponlarını sosyal medya mecralarında paylaşarak, yüksek kazanç vaadiyle ülkemiz genelinde vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik Ankara Polatlı ilçesi merkezli eş zamanlı yapılan nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 124 kişi gözaltına alındı.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden 102 şüpheli şahıs tutuklandı. 3 şüpheli şahıs hakkında Adli Kontrol tedbiri uygulandı.

Bu yöntemle ülke genelinde binlerce kişiyi dolandırdıklarının tespiti yapılmış, şüpheli şahısların kullanmış oldukları hesap hareketlerinde yapılan incelemede 200 milyon Türk lirası üzerinde para hareketinin olduğu tespit edildi.