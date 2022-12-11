Sahte araç kiralama sitesi ile dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı

İstanbul’da sahte araç kiralama siteleri kurarak vatandaşları dolandıran 4 kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin telefon dolandırıcılığı yapanlara da banka hesabı temin ettikleri öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araç kiralama şirketi adı altında sahte internet siteleri kurarak vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 Aralık’ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda C.Ç., M.G., H.K. ve B.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şüphelilerin popüler araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerinin birebir aynısını yaparak insanları dolandırdıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin kendilerini polis, hakim veya savcı olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı yapan şahıslara banka hesabı temin ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, 9 Aralık tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.