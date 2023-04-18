Sahte altının değerini düşürdü, kuyumcunun 25 yıllık tecrübesinden kaçamadı

Antalya’da bir kuyumcuya gelerek 36 bin TL değerindeki 4 Cumhuriyet altınını 32 bin TL’ye satmak isteyen genç, kuyumcunun dikkatinden kaçmadı. 25 yıllık kuyumcunun şüphesi üzerine atölyede test edilen altınların dışı altın kaplama içi ise bakır olduğu tespit edildi. Şahıs, ihbarın ardından polis ekiplerine kelepçe takılarak karakola götürüldü.

Olay, Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kuyumcuya gelen bir genç, yanında bulunan 4 Cumhuriyet altınını bozdurmak istedi. 36 bin TL değeri olan altınlara gencin 32 bin TL’ye verebileceğini söylemesi 25 yıllık kuyumcu Çağrı Yılmaz’ın dikkatini çekti. Gençten altınları alan Yılmaz, durumdan şüphelenerek altınları atölyede testten geçirmek istedi. Gence ise para alıp geleceğini söyleyerek beklemesini istedi. Altınları atölyede testten geçiren Yılmaz, 4 Cumhuriyet altının dışarısının altın kaplama, içerisinin ise bakır olduğunu tespit etti. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, önce başka altın olabileceği ihtimaline karşı gencin üzerini aradı. Ardından ise kelepçe takılarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

“Dış kısmının altın kaplama, içerisinin ise bakır olduğunu tespit ettik”

25 yıldır Antalya’da kuyumculuk yaptığını belirten Çağrı Yılmaz, “Bir genç gelerek Cumhuriyet altını bozdurmak istedi. Odamız üzerinden son zamanlarda piyasada sahte Cumhuriyet altını dolaştığı yönünde bir uyarı almıştık. Şahsın yaşının genç olması ve 4 Cumhuriyet altını bir anda satmak istemesi bizi şüphelendirdi. İlk kontrolde altınların sahte olduğu yönünde bir kanıya vardık. Şahsa para getireceğimizi söyleyerek dükkanda beklemesini istedik. Bu sırada altınları atölyemize götürerek bir testten geçirdik. Yapılan testte altınların dış kısmının altın kaplama, içerisinin ise bakır olduğunu tespit ettik. Durumu polislere bildirdik. Polisler gelip şahsı gözaltına alıp götürdü. Daha sonra bu şahısların Mersin’den gelen bir ekip olduğunu bazı meslektaşlarımızın sahte altınlardan aldığını öğrendik” dedi.

“Altının normal değeri 9 bin TL iken 8 bin TL’ye satmak istedi”

Altın fiyatlarının artması ile bu tür girişimlerin arttığını belirten Yılmaz, “Bu olaylar artmaya başladı. Vatandaşımız güvenilir bildiği kuyumcudan alışveriş yapsın. Kuyumcu arkadaşlarımız bunu fark etmeyebilir, alıp kendi tezgâhına koyabilir. Sonra da bozdurmak isteyince mağdur olur. Bu büyük bir suçtu, sahte olan altınlar ucuz satmak istiyor. Şahıs bize geldiğinde altının normal değeri 9 bin TL iken 8 bin TL vermek istedi. Bizi bu durum şüphelendirdi. Vatandaşlarımız aldığı ürünlerin belgesini faturasını alsın. Güvenilir kuyumcudan alsınlar. Fiyat olarak da odamızın sitesini takip etsinler, orada tavsiye fiyat listesi var. Gelen ürünlere iyi test yapmak gerekir, bunlar çok profesyonel yapılan ürünlerdir” diye konuştu.