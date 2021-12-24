Sahte alkollü içki üretimi ve satışı yapan şahıslara operasyon: 2 gözaltı

Ankara’da sahte ve kaçak alkollü içki üretimi ve satışı yapan 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda bandrolsüz alkollü içki, alkol yapımında kullanılan malzeme ve sahte bandrol ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca sahte ve kaçak alkollü içki üretimi ve satışının önlenmesine yönelik yürütülen operasyonlarda Ankara’nın Pursaklar ilçesinde D.U. ve E.B.T. adlı iki şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, şahısların ev ve depolarında, 115 litre alkollü içki, 1 adet damacana, 10 litre şişelemeye hazır alkollü içki, 90 adet kapüşon (şişe paketleme malzemesi), 65 adet marka etiketi, 75 adet marka ibareli sahte bandrol, 30 adet Tütün ve Alkol Piyasa Denetleme Kurumu ibareli sahte bandrol ele geçirildiği öğrenildi.