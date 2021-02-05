Sahte alkolle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Zonguldak’ta sahte alkol taşıyan 2 kişi ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte alkol taşıdığı 2 şahıs hakkında istihbarat aldı. Harekete geçen ekipler yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; İ.Y. (39-E) ve C.B. (28-E) isimli şahısların kaçak alkol taşıdıkları bilgisi alınması üzerine operasyon düzenledi. Zonguldak İli Devrek İlçesi Gürbüzler köyünde, içerisinde İ.Y. (39-E) ve C.B. (28-E) isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada 6 litre kaçak alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.