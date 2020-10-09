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Sahte alkolden 4 kişi hayatını kaybetti
KIRIKKALE’DE SAHTE ALKOLDEN ZEHİRLENDİĞİ İDDİA EDİLEN 4 KİŞİ TEDAVİ OLDUĞU HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİNİN DE SAĞLIK DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.
Asayiş 09.10.2020, 12:03
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Kırıkkale’de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 4 kişi tedavi olduğu hastanede hayatını kaybederken 1 kişinin de sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kırıkkale’de sahte alkol alarak zehirlendiği iddia edilen 5 kişi ambulansla Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tutulan Ü.G., İ.Y., C.D. ve Y.M. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Ö.Ö.’nün ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünün kentte başlattığı sahte alkolle ilgili soruşturma sürüyor.
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