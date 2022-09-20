Sahte alkol zehirlenmesi vakası

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde sahte alkolden zehirlenen şahıs tedavi altına alındı.

Olay, gece saat 01.50 sıralarında Fatih Mahallesi Güvercin Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre; sahte alkol içtiği öğrenilen M.K., bir süre sonra rahatsızlanarak bayıldı. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlenen M.K., ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, sahte alkol kullanımı şüphesiyle bazı kişilerin tedavi altına alındığının bildirilmesi üzerine olayla ilgili adli soruşturmanın da başlatıldığı belirtildi.