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Sahte alkol yapımında kullanılan 450 litre etil alkol ele geçirildi

ADANA'DA SAHTE ALKOL YAPIMINDA KULLANILAN 450 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 28.10.2020, 09:54
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Sahte alkol yapımında kullanılan 450 litre etil alkol ele geçirildi

Adana’da sahte alkol yapımında kullanılan 450 litre etil alkol ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi’nde bulunan Mısır Çarşısındaki iki iş yerinde sahte ve kaçak ürün satıldığı bilgisine ulaştı. Polis iş yerlerini yaptığı baskında sahte alkol yapımında kullanılan 450 litre etil alkol, 4 bin 459 paket kaçak sigara 3 bin 330 adet doldurulmuş makaron, 952 kaçak puro, 40 paket kaçak puro tütünü ve 4 bin 80 kaçak sigara filtresi ele geçirildi. Polis olayla ilgili olarak 5 zanlıyı gözaltına aldı.

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