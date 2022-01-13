Sahte alkol sebebiyle ölen Romanya uyruklu kadın, kimsesizler mezarlığına defnedildi

Kastamonu’da sahte içki sebebi ile hayatını kaybeden Romanya uyruklu kadının cenazesi, Kastamonu’da kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Edinilen bilgiye göre, Romanya asıllı Türk vatandaşı 40 yaşındaki M.A. isimli kadın, Pınarbaşı ilçesine bağlı Sümenler köyünde yaşayan C.B.’nin (55) evine 20 Aralık 2021 tarihinde misafir olarak gitti. Ev sahibi C.B. (55) tarafından imal edilen alkollü içkiyi içen kadın, daha sonra uyumaya gitti. Romanya asıllı M.A., misafir olarak gittiği evdeki yatağında ölü bulundu.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırılan M.M.’nin 15 gün boyunca cenazesini alan olmadı. Kastamonu Belediye Başkanlığı Mezarlıklar Şefliği personelleri, yasal süre içerisinde cenazesi alınmayan Romanya uyruklu M.M.’nin cenazesini hastanenin morgundan alarak İslami usullere göre Ahmet Dede Mezarlığında bulunan kimsesizler mezarlığına defnedildi.