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Sahte 10 bin dolarla yakalandı
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde polis ekiplerince bir şahıs üzerinde yapılan aramada sahte 10 bin dolar ele geçirildi.
Asayiş 09.09.2022, 22:39
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde polis ekiplerince bir şahıs üzerinde yapılan aramada sahte 10 bin dolar ele geçirildi.
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde parada sahtecilik ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, M.S. isimli şahıs takibe aldı. M.S. üzerinde yapılan aramada 100 adet sahte 100 dolar (182 bin 300 TL) ele geçirildi. Sahte paralara el konulurken şahıs ise gözaltına alındı.
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