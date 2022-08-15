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Şahsın kadınları cadde ortasında taciz ettiği anlar kamerada

Ankara’da cadde ortasında kadınları taciz eden şahıs güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahsın taciz ettiği bir başka kadının kendisine tepki göstermesi üzerine kadını otomobillerin önüne attığı görüldü.

Asayiş 15.08.2022, 18:02
Şahsın kadınları cadde ortasında taciz ettiği anlar kamerada

Ankara’da cadde ortasında kadınları taciz eden şahıs güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahsın taciz ettiği bir başka kadının kendisine tepki göstermesi üzerine kadını otomobillerin önüne attığı görüldü.

Polatlı Cumhuriyet Mahallesi Turan Caddesi üzerinde psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen M.T.A. (28), yoldan geçen kadınlara tacizde bulundu. M.T.A, taciz ettiği bir başka kadının kendisine tepki göstermesi üzerine kadını otomobillerin önüne attı. Polis ekipleri M.T.A.’yı evinin önünde yakaladı. Şahsın kadınları taciz ettiği anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Mağdur kadının avukatı Esin Saldır, tacizci M.T.A.’nın çocukluğundan beri psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve pipolar tanısı konulduğunu belirtti. Avukat Saldır, "M.T.A. hakkında önce bir başka kıza yanaktan makas almak suretiyle başlattığı cinsel saldırı daha sonra müvekkilime yönelik hem cinsel saldırı hem de kasten yaralama suçu işlemek silsilesiyle devam etmiştir. Psikolojik rahatsızlığı olduğu söylenen şahsın adli kontrol tedbirleri altında tutulup, tedavisinin yapılmasını bekliyoruz" dedi.

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