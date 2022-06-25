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Sahile ölü yunus balığı vurdu
Kocaeli Cebeci Sahiline ölü yunus balığı vurdu, ekipler ölü yunusu incelemek üzere barınağa götürdü.
Asayiş 25.06.2022, 12:44
Kocaeli Cebeci Sahiline ölü yunus balığı vurdu, ekipler ölü yunusu incelemek üzere barınağa götürdü.
Olay, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Cebeci Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize girmek isteyen vatandaşlar, sahile vurmuş ölü yunus balığını fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, ölü yunusu incelemek üzere barınağa götürdü.