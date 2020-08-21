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Sahildeki soyunma kabinlerinde ’röntgen’ iddiası ortalığı karıştırdı

ANTALYA KONYAALTI SAHİLİNDE SOYUNMA KABİNİNDE GİYİNENLERE BAKTIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ, ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR TARAFINDAN TEKME TOKAT DÖVÜLDÜ. "BİR ŞEY YAPMADIM AĞABEY, YEMİN EDERİM ANAHTARLARIM DÜŞTÜ" DİYEREK KENDİNİ SAVUNAN ŞÜPHELİ, ÖFKELİ KALABALIK TARAFINDAN YAKA PAÇA TUTULARAK POLİSE TESLİM EDİLDİ. POLİS, ŞÜPHELİ ŞAHSI GÖZALTINA ALDI.

Asayiş 21.08.2020, 15:47
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Sahildeki soyunma kabinlerinde ’röntgen’ iddiası ortalığı karıştırdı

Antalya Konyaaltı sahilinde soyunma kabininde giyinenlere baktığı iddia edilen şüpheli, çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü. "Bir şey yapmadım ağabey, yemin ederim anahtarlarım düştü" diyerek kendini savunan şüpheli, öfkeli kalabalık tarafından yaka paça tutularak polise teslim edildi. Polis, şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Konyaaltı sahili beach parkında meydana geldi. İddialara göre sahildeki tatilciler, bir şahsın soyunma kabinlerinde giyinenleri eğilerek izlediğini fark etti. Çevredekiler ve cankurtaran ekipleri şahsı yaka paça tutup uzak bir noktaya götürerek, polisi aradı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise şahsın etrafına toplandı. "Bir şey yapmadım ağabey, yemin ederim anahtarlarım düştü" diyerek kendini savunan şahıs, öfkeli kalabalık tarafından tekme tokat dövüldü. Kadınlar ise ‘Pislik, namussuz’ diyerek şahsa tepki gösterdi. O anlar bazı vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Şahıs, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı beach park yaya devriyeleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

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