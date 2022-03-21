Sahilde ölü bulunan çiftin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

Büyükçekmece’de sahilde ölü bulunan karı kocanın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı.

Büyükçekmece Mimar Sinan Sahilinde dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu Batyr H., (34) tartıştığı eşi Nargül D.’yi (31) iple boğduktan sonra kendi de intihar etmişti. Karı kocanın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna getirilmişti. Bugün otopsi işlemleri biten cenazeler, yakınlarına teslim edildi. Ailesi tarafından teslim alınan karı kocanın cenazeleri Küçükçekmece gasilhanesine götürüldü.